Інгулець – Ворскла – 0:1 – відео гола та огляд поєдинку
17:40 - Читать на русском
Ворскла мінімально обіграла Інгулець у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на Футбол 24.
Денис Олійник 34’
Ігор Пердута 72’
34’ Денис Олійник
72’ Ігор Пердута
Ворскла могла забити на старті зустрічі, але Степанюк пробив в падінні прямо в голкіпера. На 34 хвилині Олійник забив єдиний гол у матчі – Денис отримав скидку від Степанюка та точно пробив у кут. У другому таймі Пердута був вилучений за фол останньої надії, проте Інгулець не зумів бодай зрівняти рахунок.
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Таким чином, Ворскла набрала 4 очки та піднялась на 11 місце, а Інгулець з 2 пунктами залишився п'ятнадцятим.
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