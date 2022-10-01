Ворскла мінімально обіграла Інгулець у матчі 5-го туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку на Футбол 24.

Ворскла могла забити на старті зустрічі, але Степанюк пробив в падінні прямо в голкіпера. На 34 хвилині Олійник забив єдиний гол у матчі – Денис отримав скидку від Степанюка та точно пробив у кут. У другому таймі Пердута був вилучений за фол останньої надії, проте Інгулець не зумів бодай зрівняти рахунок.

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Таким чином, Ворскла набрала 4 очки та піднялась на 11 місце, а Інгулець з 2 пунктами залишився п'ятнадцятим.