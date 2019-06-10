Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделал заявление относительно информации об изменении формата Лиги чемпионов.

"Никаких конкретных предложений по возможным изменениям в Лиге Чемпионов не существует. Обсуждение этой темы ведутся только на консультационной основе. Мы также хотели бы отметить, что предложенные изменения в формате Лиги чемпионов были инициированы Ассоциацией Европейских Клубов (ECA), а не УЕФА", – говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

УЕФА представил новый формат Лиги чемпионов – на турнир ожидают серьезные изменения

Также своим мнением по вопросу в интервью Spiegel поделился президент УЕФА Александр Чеферин: "Если хотите мое мнение, то ничего вообще не должно меняться. Футбол – это единственный европейский продукт, который на сегодняшний день является лучшим в мире.

Лига чемпионов – глобальный турнир. Он становится все популярнее и популярнее в Китае, в США. В Европе вряд ли от него можно получить что-то еще

ECA представила нам свое предложение. После этого мы сразу же прекратили разговоры о том, что УЕФА думает о проведении матчей еврокубков на выходных. Этого не случится. Теперь все снова драматизируется иным образом.

Что касается гарантированного участия больших клубов в Лиге чемпионов, то конечно, этого не должно быть. Но они и так всегда там. А вот средние клубы после возможной реформы действительно могли бы получить выгоду. Но я не уверен, что нынешняя идея этой реформы будет реализована".