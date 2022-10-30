"Я сохраняю связь с Хуаном Романом Рикельмэ, мы списываемся. Это было невероятно – находиться с ним в одной раздевалке и смотреть, как он тренируется и играет.

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5 игроков, с которыми больше всего нравилось играть: Хави, Неймар, Это'О, Бускетс и Рикельме. Моим кумиром был Пабло Аймар. С тех пор как я видел, как он выступал в Испании. Для тех, кто любит футбол, всегда было особенным видеть его игру", – приводит слова Иньесты TyCSports.

Интересно, что в этом списке не нашлось местам сразу двум легендам Барселоны – Лионелю Месси и Роналдинью, с которыми Андрес не один сезон выступал в составе "блаугранас". Раньше Иньеста называл Месси лучшим футболистом из всех, кого когда-либо видел.

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