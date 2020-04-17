Иньеста нашел объяснение проблемам Гризманна и де Йонга в Барселоне

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста, который сейчас выступает в Японии за Виссел Кобе, оценил перспективы Антуана Гризманна и Фрэнки де Йонга в каталонском клубе.

"Де Йонг только перешел в клуб, ему нужно время на адаптацию. У Гризманна такая же ситуация. Новым игрокам, которые приходят каждый год, нужно время. Они невероятно талантливы и однозначно завершат триумфом, получат место в команде, за которую не так просто играть", – цитирует Иньесту Marca.

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Напомним, Гризманн перешел в Барселону из мадридского Атлетико летом 2019 года. Сумма трансфера ссоставила 120 млн евро. В текущем розыгрыше чемпионата Испании француз провел 26 матчей и забил восемь мячей.

Де Йонг, который перешел из Аякса в Барселону тоже прошлым летом за 75 млн евро, в нынешнем сезоне принял участие в 37 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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