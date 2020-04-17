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Возвращение Неймара возможно – бывший вице-президент Барселоны назвал условия

18:02 59 Читати українською
Возвращение Неймара возможно – бывший вице-президент Барселоны назвал условия
Неймар / DIARIO AS

Бывший вице-президент Барселоны Эмили Роусауд оценил возможность перехода нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

"Возвращение Неймара возможно, поскольку рынок понесет девальвацию, а многие клубы будут иметь значительные финансовые потери.

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Барса хочет, чтобы Неймар вернулся. Но необходимо будет проанализировать, возможна ли эта операция в нынешней финансовой ситуации в клубе. Интерес Барсы к нему реальный. И они могли бы рассчитывать на несколько платежей, чтобы сделать операцию дешевле", – сказал Роусауд в интервью L'Equipe.

К слову, Неймар перебрался в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 млн в евровалюте. С тех пор сага с возвращением скандального бразильца на Камп Ноу возобновляется в каждое трансферное окно.

Напомним, Роусауд был в списке из шести членов совета директоров Барселоны, которые недавно подали в отставку из-за несогласия с политикой президента каталонцев Жозепа-Марии Бартомеу.

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