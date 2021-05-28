Уже бывший наставник Лацио Симоне Индзаги обратился к болельщикам "орлов" после информации о своем уходе из клуба.

"С огромным волнением хочу сообщить, что моя замечательная приключение с Лацио закончится 30 июня. Я благодарю клуб, президента, игроков и болельщиков, которые поддерживали меня все эти замечательные годы в статусе игрока и тренера.

Интер договорился о контракте с Индзаги – Лацио уже попрощался со специалистом

Мы боролись и побеждали вместе. Эти цвета навсегда останутся в моем сердце и будут частью моей души", – приводит слова Индзаги ANSA.

Напомним, Интер сделал предложение Симоне Индзаги возглавить команду после ухода Антонио Конте и специалист договорился о контракте с "нерадзурри", хотя готовился продлить соглашение с Лацио.

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