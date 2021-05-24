"В моменты побед мы все были едиными, но когда начались поражения, я почувствовал себя одиноким. Они даже сделали официальное заявление, в котором меня обвинили в том, что я не смотрел последние пять минут игры против Кротоне (1:1). Я не могу принять ложь, важно расти и после поражений. Я разочарован, ведь работал со своими помощниками по 10 часов в сутки.

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Да, я несу ответственность за этот результат, но я иду с высоко поднятой головой. Я хотел бы встретиться с Беневенто там, где они этого заслуживают. Благодаря этому составу у них есть все необходимое, чтобы в ближайшее время вернуться в Серию А.

Однако виноват не только я. Мы играли с высоко поднятой головой после того, как много выиграли в Серии B. Но на этом уровне нельзя позволять себе недооценки. В таких условиях прогресс невозможен. Беневенто и его фанаты навсегда останутся в моем сердце. Прошу прощения за то, как эта история закончилась", – приводит слова Индзаги Football Italia.

Добавим, что легендарный форвард Милана возглавил Беневенто два года назад. Под его руководством команда вышла в Серию А и прекрасно провела первую половину текущего сезона (10 место). Впрочем, второй круг превратился в кошмар – одна победа в 19 турах и вылет.

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