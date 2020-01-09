Ильсанкер обвиняется в изнасиловании – соперник сборной Украины имеет серьезные проблемы

Полузащитник РБ Лейпциг и сборной Австрии Штефан Ильсанкер может попасть за решетку, если будет доказана его вина в преступлении.

По информации Salzburger Nachrichten, Ильсанкер якобы изнасиловал женщину на вечеринке в Зальцбурге 4 января этого года.

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"Я могу подтвердить, что прокуратура Зальцбурга ожидает расследование против Штефана Ильсанкера по обвинению в изнасиловании.

Прокуратура Зальцбурга поручила уголовной полиции города осуществить дальнейшие действия в расследовании. Нужно подождать и посмотреть", – отметил пресс-секретарь прокурора Зальцбурга Кристоф Ротер в комментарии Bild.

Напомним, австрийцы попали в группу С вместе со сборными Украины и Нидерландов. Четвертой командой квартета станет одна из сборных, которая пробьется на Евро-2020 из-за плей-офф Лиги Наций. Команда Андрея Шевченко встретится с Австрией в третьем туре группового турнира.

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