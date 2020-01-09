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Ільсанкер звинувачується у зґвалтуванні – суперник збірної України має серйозні проблеми

20:34 945 Читать на русском
Ільсанкер звинувачується у зґвалтуванні – суперник збірної України має серйозні проблеми
Штефан Ільсанкер / Bild

Півзахисник РБ Лейпциг та збірної Австрії Штефан Ільсанкер може потрапити за грати, якщо буде доведена його провина у злочині.

За інформацією Salzburger Nachrichten, Ільсанкер нібито зґвалтував жінку на вечірці у Зальцбургу 4 січня цього року.

Збірна Австрії отримала ще трьох суперників перед Євро-2020

"Я можу підтвердити, що прокуратура Зальцбурга очікує на розслідування проти Штефана Ільсанкера через звинувачення у зґвалтуванні.

Прокуратура Зальцбурга доручила кримінальній поліції міста здійснити подальші дії у розслідуванні. Потрібно почекати і подивитися", – зазначив прес-секретар прокурора Зальцбурга Крістоф Ротер у коментарі Bild.

Нагадаємо, австрійці потрапили в групу С разом зі збірними України та Нідерландів. Четвертою командою квартету стане одна зі збірних, яка проб'ється на Євро-2020 через плей-офф Ліги Націй. Команда Андрія Шевченка зустрінеться з Австрією у третьому турі групового турніру.

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Теги
Євро-2020 Штефан Ільсанкер Штефан Ільсанкер Австрія Австрія РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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