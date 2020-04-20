ПСЖ хочет использовать Икарди для приобретения двух игроков основы Ювентуса

Парижский клуб придумал хитрый план для усиления состава, который может заинтересовать и Ювентус.

Мауро Икарди выступает за ПСЖ на правах аренды. Парижане не готовы оставить аргентинца в команде, но могут использовать его, как разменную монету для переговоров с Ювентусом, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Руководство ПСЖ положило глаз на двух игроков основы Юве – Миралема Пьянича и Алекса Сандро. "Старая синьора", в свою очередь, заинтересована в услугах Икарди, который может стать заменой Игуаину. Гонсало в Турине хотят продать для разгрузки зарплатной ведомости.

Таким образом, ПСЖ планирует выкупить Мауро у Интера за 70 миллионов евро и сразу включить в соглашение с Ювентусом. Сам футболист с удовольствием вернется в Италию. В текущем сезоне Икарди сыграл за ПСЖ 31 матч и забил 20 голов.

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