Икарди в дикой игре дебютировал за Галатасарай – гол с 25 метров и драка, которая привела к полевому на воротах
Мауро Икарди с первых минут прочувствовал на себе безумие турецкого футбола.
Турецкая Суперлига, 7 тур
Галатасарай – Коньяспор – 2:1
Голы: Оливейра, 1, Кальво, 82 (аг) – Чекичи, 15
После летнего окна состав Галатасарая выглядит очень звездным – пришли Дюбуа, Торрейра, Мертенс, Оливейра, Мата и Икарди. Последний сидел на скамейке запасных и ждал своего дебюта в матче против Коньяспора.
Галатасарай открыл счет уже на первой минуте встречи. Боэй прорвался в штрафную и выкатил на Оливейру – экс-лидер Порту не промахнулся. Ответ Коньяспора оказался оперативным и очень красивым. Чекичи ударом с 25 метров попал точно в девятку ворот Муслеры.
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Галатасарай никак не мог забить во второй половине, поэтому помощь Икарди таки понадобилась. Аргентинец вышел на 62-й минуте, а на 82-й посодействовал голу. Мауро рвался на прострел партнера, но Кальво сделал все сам, переправив мяч в собственную сетку.
Коньяспор завершал матч с полевым на воротах. Ибрагим Шехич получил вторую желтую карточку по мотивам горячей схватки. Торрейра заблокировал кипера гостей, а тот сильно разозлился и стал толкаться с игроками Галатасарая. Икарди также был среди получивших "горчичник". Экс-звезда Интера и ПСЖ даже успел побеспокоить Демирбага, но центрбек легко поймал мяч после слабого удара.
Финальный свисток зафиксировал победу Галатасарая, позволившую опередить Коньяспор и стать новым лидером турецкой Суперлиги.