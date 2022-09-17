Турецька Суперліга, 7 тур

Галатасарай – Коньяспор – 2:1

Голи: Олівейра, 1, Кальво, 82 (аг) – Чекічі, 15

Після літнього вікна склад Галатасарая виглядає дуже зіркового – прийшли Дюбуа, Торрейра, Мертенс, Олівейра, Мата та Ікарді. Останній сидів на лаві запасних і чекав свого дебюту у матчі проти Коньяспора.

Галатасарай відкрив рахунок вже на першій хвилині зустрічі. Боей прорвався до карного майданчика і покотив на Олівейру – екс-лідер Порту не схибив. Відповідь Коньяспора виявилася оперативною і дуже красивою. Чекічі ударом з 25 метрів поцілив точно у дев'ятку воріт Муслери.

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Галатасарай ніяк не міг забити у другій половині, тому допомога Ікарді таки знадобилася. Аргентинець вийшов на 62-й хвилині, а на 82-й посприяв голу. Мауро рвався на простріл партнера, але Кальво все зробив сам, переправивши м'яч у власну сітку.

Коньяспор завершував матч з польовим на воротах. Ібрагім Шехіч отримав другу жовту картку за мотивами гарячої сутички. Торрейра заблокував кіпера гостей, а той сильно розлютився і почав штовхатися з гравцями Галатасарая. Ікарді також був серед тих, хто отримав "гірчичник". Екс-зірка Інтера та ПСЖ навіть встиг потурбувати Демірбага, але центрбек легко піймав м'яч після слабкого удару.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Галатасарая, яка дозволила випередити Коньяспор і стати новим лідером турецької Суперліги.