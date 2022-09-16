Седрик Бакамбу и Диадье Самасеку пополнили список новичков греческого гранда. Форвард разорвал контракт с Марселем и перешел свободным агентом, а опорник Хоффенхайма отыграет сезон в аренде, сообщает официальный сайт Олимпиакоса.

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В свое время Бакамбу был одним из топ-бомбардиров Примеры, однако затем уехал на "заработки" в Китай. В январе этого года конголезец подписал контракт с Марселем, за который провел 24 матча и забил 4 мяча. Самассеку 3 года назад перешел из Зальбурга в Хоффенхайм за 14 млн евро, однако полностью раскрыться в Бундеслиге не смог – 78 матчей, 2 гола и 4 ассиста.

Напомним, ранее Олимпиакос подписал бывших звезд Реала – Марсело и Хамеса Родригеса. Начало сезона оказалось для клуба не слишком удачным. "Красно-белые" идут лишь третьими в чемпионате Греции, а групповой этап ЛЕ начали с 2 поражений.

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