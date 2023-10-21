Турция, 9 тур

Галатасарай – Бешикташ – 2:1

Голы: Икарди, 26, 82 (п) – Окслейд-Чемберлен, 69

Галатасарай выиграл восемь последних матчей в чемпионате. Переоценить участь в этих результатах Мауро Икарди практически нереально. За этот период аргентинец забил 10 голов и отдал две результативные передачи. Бешикташ еще в первом тайме убедился, что скандальный экс-форвард ПСЖ находится в отличной форме. Икарди забил гол и активно участвовал в эпизоде, по итогам которого удалили голкипера "орлов".

Бешикташ обзавелся сенсационным тренером – летом он завершил игровую карьеру.

Впрочем, даже играя в меньшинстве, Бешикташ сумел отыграться, но мечты об очках жили всего десять минут. Затем Икарди оформил дубль, реализовав пенальти. Галатасарай, по меньшей мере, до завтра вышел на первое место в турнирной таблице, откуда его вытеснить может только Фенербахче.