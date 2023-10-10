Йилмаз работал в штабе Шенола Гюнеша, который после серии неудовлетворительных результатов был на днях уволен. Как информирует официальный сайт "орлов", руководство Бешикташа решило доверить ему управление первой командой.

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Срок соглашения – плавающий. Сообщается, что Йилмаз будет выполнять свои функции "до внеочередного общего собрания совета директоров". В прошедшее воскресенье Бешикташ уже добыл первую победу под руководством Бурака – в матче 8-го тура чемпионата Турции "орлы" обыграли на своём поле Истанбулспор (2:0).

Йилмаз планировал начать свою тренерскую карьеру в Нидерландах. Будучи игроком, летом 2022 года он подписал пятилетний контракт с Фортуной, но после сезона в клубе решил завершить игровую карьеру и присоединился к тренерскому штабу Гюнеша в Бешикташе.

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