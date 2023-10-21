Туреччина, 9 тур

Галатасарай – Бешикташ – 2:1

Голи: Ікарді, 26, 82 (п) – Окслейд-Чемберлен, 69

Галатасарай виграв останніх вісім матчів у чемпіонаті. Переоцінити заслугу в цих результатах Мауро Ікарді майже неможливо. За цей період аргентинець забив 10 голів та віддав дві результативні передачі. Бешикташ ще в першому таймі переконався, що скандальний екс-форвард ПСЖ перебуває у чудовій формі. Ікарді забив гол та брав активну участь в епізоді, за підсумками якого вилучили голкіпера "орлів".

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Втім, навіть граючи в меншості, Бешикташ зумів відігратися, але мрії про очки жили лише десять хвилин. Потім Ікарді оформив дубль, реалізувавши пенальті. Галатасарай щонайменше до завтра вийшов на перше місце в турнірній таблиці, звідки його витіснити може лише Фенербахче.