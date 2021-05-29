Икарди сделал однозначное заявление относительно своего будущего в ПСЖ
Форвард парижан Мауро Икарди заверил футбольную общественность, что продолжит выступать во Франции.
"Вокруг меня ходит много слухов и фейковых новостей. Это все неправда, ведь я остаюсь в ПСЖ.
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У меня есть долгосрочный контракт с клубом и мое будущее будет в Пари Сен-Жермен. Я люблю этот клуб и этот город", – приводит слова Икарди журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
Заметим, Мауро в прошлом сезоне провел 29 поединков в футболке ПСЖ, отметившись 13-ю голами и 6-ю ассистами. Контракт аргентинского форварда с коллективом рассчитан до лета 2024 года.
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