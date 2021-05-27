ПСЖ отреагировал на контакты Почеттино с Тоттенхэмом
Руководство ПСЖ не хочет прощаться с Маурисио Почеттино, пока у того не закончится контракт с клубом.
Несмотря на то, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет покинуть клуб этим летом, руководство парижан настаивает, чтобы он отработал свой конракт до конца, сообщает журналист Жульен Мейнард в своем твиттере. Соглашение аргентинца рассчитано до 2022 года.
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49-летний специалист общался с Даниэлем Леви, президентом английского Тоттенхэма. Аргентинский наставник недоволен структурой менеджмента клуба, где большинство полномочий у спортивного директора ПСЖ Леонардо. Он хотел бы вернуться на тренерский мостик "шпор".
Напомним, Почеттино в завершившемся сезоне, завоевал с парижанами Кубок и Суперкубок Франции. В Лиге 1 команда на одно очко уступила Лиллю в борьбе за чемпионство, а из ЛЧ вылетела на стадии полуфинала от Манчестер Сити.
Тоттенхэм по итогам сезона 2020/21 финишировал в АПЛ седьмым и пробился в Лигу конференций. После ухода Жозе Моуринью команду тренирует Райан Мейсон.
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Comme avancé par plusieurs médias anglais, Mauricio Pochettino s’est entretenu avec Daniel Levy, le Pdt de Tottenham. L’entraîneur argentin (déçu par certains fonctionnements au PSG) aimerait retrouver le banc des Spurs, mais pour l’instant Paris ne compte pas le laisser partir.— Julien Maynard (@JulienMaynard) May 27, 2021