Руководство ПСЖ не хочет прощаться с Маурисио Почеттино, пока у того не закончится контракт с клубом.

Несмотря на то, что наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет покинуть клуб этим летом, руководство парижан настаивает, чтобы он отработал свой конракт до конца, сообщает журналист Жульен Мейнард в своем твиттере. Соглашение аргентинца рассчитано до 2022 года.

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49-летний специалист общался с Даниэлем Леви, президентом английского Тоттенхэма. Аргентинский наставник недоволен структурой менеджмента клуба, где большинство полномочий у спортивного директора ПСЖ Леонардо. Он хотел бы вернуться на тренерский мостик "шпор".

Напомним, Почеттино в завершившемся сезоне, завоевал с парижанами Кубок и Суперкубок Франции. В Лиге 1 команда на одно очко уступила Лиллю в борьбе за чемпионство, а из ЛЧ вылетела на стадии полуфинала от Манчестер Сити.

Тоттенхэм по итогам сезона 2020/21 финишировал в АПЛ седьмым и пробился в Лигу конференций. После ухода Жозе Моуринью команду тренирует Райан Мейсон.

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