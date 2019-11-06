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"ПСЖ можно переименовать в Кока-Колу", – Платини раскритиковал французский клуб

6 ноября 23:30 120 Читати українською
"ПСЖ можно переименовать в Кока-Колу", – Платини раскритиковал французский клуб
Мишель Платини / Goal.com

Бывший полузащитник сборной Франции и экс-президент УЕФА Мишель Платини на примере ПСЖ объяснил, почему большие деньги плохо влияют на футбол.

"Сейчас вы покупаете лучших игроков и побеждаете. Все основано на богатстве. Деньги убивают философию футбола. Президент УЕФА должен быть заинтересован в участии всех, и у каждого должен быть шанс выиграть. Сейчас это не так.

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Посмотрите на ПСЖ. Президент – катарец, спортивный директор – бразилец, тренер – немец, у них также есть француз в команде, но зачем продолжать называться Пари Сен-Жермен? Их можно назвать, например, Кока-Кола, или как-то вроде этого", – цитирует Платини France Info.

Напомним, Платини был президентом УЕФА с 2007-го по 2016-й год. В качестве игрока легендарный француз три года подряд становился обладателем "Золотого мяча" – в 1983, 1984 и 1985 годах.

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