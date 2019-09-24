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Икарди очень застенчив, заходит в раздевалку ПСЖ цыпочках, – Мбаппе

15:49 28 Читати українською
Икарди очень застенчив, заходит в раздевалку ПСЖ цыпочках, – Мбаппе
Мауро Икарди / Sky Sports

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе развеял миф о скандальном партнере по команде Мауро Икарди.

"Икарди произвел на меня хорошее впечатление. Люди судят о нем за вещи вне футбольного поля, но не знают, какой он человек на самом деле.

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Для меня Мауро очень интересный парень, к тому же очень застенчивый. Икарди заходит в раздевалку цыпочках. Он все делает ради своей команды. В ПСЖ все убеждены, что он очень быстро адаптируется и поможет нам забитыми голами", – цитирует Мбаппе Football-Italia.

Напомним, Икарди перебрался в ПСЖ на правах аренды. Нападающий провел за "нерадзурри" 37 матчей в прошлом сезоне, отметившись 17 голами и 5 голевыми передачами. Опальный аргентинец постоянно находился в скандалах с руководством клуба, а новый тренер Интера Антонио Конте не видит места Икарди в составе команды.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы ПСЖ Мауро Икарди Мауро Икарди
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