Ікарді дуже сором'язливий, заходить до роздягальні ПСЖ навшпиньки, – Мбаппе

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе розвіяв міф про скандального партнера по команді Мауро Ікарді.

"Ікарді справив на мене хороше враження. Люди судять його за речі поза футбольним полем, але не знають, яка він людина насправді.

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Для мене Мауро дуже цікавий хлопець, до того ж дуже сором’язливий. Ікарді заходить до роздягальні навшпиньки. Він все робить заради своєї команди. У ПСЖ всі переконані, що він дуже швидко адаптується та допоможе нам забитими голами", – цитує Мбаппе Football-Italia.

Нагадаємо, Ікарді перебрався до ПСЖ на правах оренди. Нападник провів за "нерадзуррі" 37 матчів у минулому сезоні, відзначившись 17 голами та 5 гольовими передачами. Опальний аргентинець постійно перебував у скандалах із керівництвом клубу, а новий тренер Інтера Антоніо Конте не бачить місця Ікарді у складі команди.

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