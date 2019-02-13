Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки

Нападающий Интера Мауро Икарди переживает неприятный период в карьере.

Аргентинский нападающий на попал в заявку Интера на первый матч 1/16 Лиги Европы против Рапида, сообщает издание Football-Italia.

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Напомним, ранее Икарди лишили капитанской повязки в итальянском клубе и назначили Хандановича. Такие действия со стороны клуба связывают с переговорами по новому контракту аргентинца.

К слову, в этом сезоне Икарди сыграл за Интер в 28 матчах во всех турнирах, форвард отметился 15 забитыми голами и отдал 3 результативные передачи.