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Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки

17:37 140 Читати українською
Икарди не включили в заявку Интера на матч Лиги Европы – ранее его лишили капитанской повязки
Мауро Икарди / AFP

Нападающий Интера Мауро Икарди переживает неприятный период в карьере.

Аргентинский нападающий на попал в заявку Интера на первый матч 1/16 Лиги Европы против Рапида, сообщает издание Football-Italia.

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Напомним, ранее Икарди лишили капитанской повязки в итальянском клубе и назначили Хандановича. Такие действия со стороны клуба связывают с переговорами по новому контракту аргентинца.

К слову, в этом сезоне Икарди сыграл за Интер в 28 матчах во всех турнирах, форвард отметился 15 забитыми голами и отдал 3 результативные передачи.

Лига Европы1/16 финала

Рапид Вена - Интер: Четверг 14 февраля 2019

Рапид Вена
до матча
20
час
:
56
мин
Интер
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Теги
Лига Европы Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Рапид Вена - Интер
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