Чемпионат Турции, 3-й тур

Истанбулспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Икарди, 42

Галатасарай помучился в матче с одним из аутсайдеров чемпионата. Все попытки гостей быстро забить гол провалились. На 37 минуте "львы" получили право пробить пенальти. К отметке подошел Артюркоглу, который решил стандарт разыграть с Мауро Икарди. Турок легонько прикоснулся к мячу, голкипер соперника уже не контролировал ворота, а аргентинец пробил мимо. Двум игрокам пришлось исправлять ситуацию. Пять минут понадобилось Артюркоглу и Икарди, чтобы открыть счет. Гол Мауро так и остался единственным.

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Галатасарай сейчас опережает Фенербахче на одно очко и находится на первой строчке. Впрочем, у одного из главных конкурентов есть еще игра в запасе. Стоит заметить, что Икарди удачно выступает в чемпионате Турции и является одним из лидеров команды. В сезоне 2023/24 аргентинец принял участие в 11 матчах, в которых забил 10 голов.