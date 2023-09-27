Чемпіонат Туреччини, 3-й тур

Істанбулспор – Галатасарай – 0:1

Гол: Ікарді, 42

Галатасарай помучився в матчі з одним з аутсайдерів чемпіонату. Всі спроби гостей швидко забити гол провалилися. На 37 хвилині "леви" отримали право пробити пенальті. До позначки підійшов Артюркоглу, який вирішив стандарт розіграти з Мауро Ікарді. Турок легенько доторкнувся до м'яча, голкіпер суперника вже не контролював ворота, а аргентинець пробив повз. Двом гравцям довелося виправляти ситуацію. П'ять хвилин знадобилось Артюркоглу та Ікарді, щоб відкрити рахунок. Гол Мауро так і залишився єдиним.

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Галатасарай наразі випереджає Фенербахче на одне очко і перебуває на першій сходинці. Втім, в одного з головних конкурентів є ще гра в запасі. Варто зауважити, що Ікарді вдало виступає в чемпіонаті Туреччини та є одним з лідерів команди. В сезоні 2023/24 аргентинець взяв участь в 11 матчах, в яких забив 10 голів.