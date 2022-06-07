Нападающий ПСЖ Мауро Икарди готов и дальше оставаться в Париже, где делают ставку на других футболистов.

Аргентинец перебрался в ПСЖ летом 2019-го за 50 млн евро. Успешным можно назвать только первый сезон. В дальнейшем Икарди чаще фигурировал во внефутбольных скандалах, чем приносил пользу команде. В частности, в прошлой кампании форвард забил всего 5 голов в 30 матчах.

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"У меня все еще действующий контракт на следующие два года. Моей карьере ничего не угрожает, как вы, журналисты, говорите. Несмотря на то, что пишут журналисты, хочу и готов остаться ПСЖ.

Не беспокойтесь, мне все еще 29 лет, и люди знают, кто я после того, как забил почти 200 голов", – сказал Икарди.

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