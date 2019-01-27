Игуаин признался, что хотел завершить карьеру – уважительная причина

Нападающий Челси Гонсало Игуаин рассказал, что хотел повесить бутсы на гвоздь в 2016-м из-за болезни мамы.

"Я сразу решил, что должен прекратить играть в футбол, чтобы ухаживать за мамой.

У меня были подозрения, что дома что-то было не так во время Кубка Америки, но я был шокирован, когда мне сказали правду. Я чувствовал себя виноватым, потому что играл в этом финале, не зная всей правды. Весь мой мир сдвинулся в тот момент. Меня не интересовало ничего, кроме моей мамы.

Игуаин официально перешел в Челси

Я сказал ей, что покончу с футболом, и если бы все зависело от меня, то перестал бы играть. Она ответила, что она счастлива, когда я на футбольном поле и заявила, что не позволит мне отказаться от любимого занятия. Мама попросила, чтобы я продолжал ради нее – и я знал, что должен выполнить это желание.

Моя семья и друзья – все для меня. Затем уже идет футбол. Люди должны понимать это.

Они видят, как ты бьешь по мячу, и не думают, что тебе есть о чем думать за пределами поля", – цитирует Игуаина Daily Mirror.

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