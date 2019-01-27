Ігуаїн зізнався, що хотів завершити кар'єру – поважна причина

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн розповів, що хотів повісити бутси на цвях у 2016-му через хворобу мами.

"Я відразу вирішив, що повинен припинити грати в футбол, щоб доглядати за мамою.

У мене були підозри, що вдома щось було не так під час Кубка Америки, але я був шокований, коли мені сказали правду. Я відчував себе винним, тому що грав в цьому фіналі, не знаючи всієї правди. Весь мій світ зрушився в той момент. Мене не цікавило нічого, крім моєї мами.

Ігуаїн офіційно перейшов у Челсі

Я сказав їй, що покінчу з футболом, і якби все залежало від мене, то перестав би грати. Вона відповіла, що вона щаслива, коли я на футбольному полі і заявила, що не дозволить мені відмовитися від улюбленого заняття. Мама попросила, щоб я продовжував заради неї – і я знав, що повинен виконати це бажання.

Моя сім'я і друзі - все для мене. Потім вже йде футбол. Люди повинні розуміти це.

Вони бачать, як ти б'єш по м'ячу, і не думають, що тобі є про що думати за межами поля", – цитує Ігуаїна Daily Mirror.

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