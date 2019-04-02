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Игуаин пожаловался, что ему сложно противостоять защитникам команд АПЛ

06:30 65 Читати українською
Игуаин пожаловался, что ему сложно противостоять защитникам команд АПЛ
Гонсало Игуаин / фото из соцсетей

Главный тренер Челси Маурицио Сарри объяснил, почему нападающий команды Гонсало Игуаин демонстрирует плохую результативность.

"Игуаин сказал мне, что ему сложно играть в АПЛ. Здесь защитники действуют очень агрессивно и грязно по сравнению с чемпионатом Италии. Да и рефери позволяют играть после толчков и ударов по ногам. Действительно, форварды и вратари здесь практически незащищены.

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Гонсало придется перестроиться и показать свою лучшую форму. Времени осталось очень мало, он должен забивать, иначе Стэмфорд Бридж повесит на него всех собак", – цитирует Сарре ВВС.

Напомним, Игуаин присоединился к Челси на правах оренды в январе этого года и забил 3 гола в 8-и матчах Премьер-Лиги. Интересно, что Гонсало отмечался в воротах только тех команд, которые находятся в зоне вылета.

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Теги
Англия Челси Челси Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин Маурицио Сарри Маурицио Сарри
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