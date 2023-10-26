Тоттенхэм присвоил уникальный номер каждому игроку, который хоть раз сыграл за лондонскую команду со времени её основания.

Как информирует официальный сайт "шпор", в результате обширного исследования, проведенного историками клуба, было установлено число игроков, сыгравших за команду – 879. Таким образом, каждый из этих игроков получил свой "идентификационный" номер. Так, Джимми Гривз получил номер 448, а Харри Кейн – номер 767.

Исторический рекорд в видеообзоре матча Тоттенхэм – Фулхэм – 2:0

Самый последний номер был присвоен Алехо Велису, который дебютировал за Тоттенхэм в матче с Ливерпулем 30-го сентября 2023 года. Сообщается, что начиная со следующего матча АПЛ против Кристал Пэлас в пятницу, все действующие игроки Тоттенхэма будут носить свой уникальный номер на спине своих футболок. Этот номер не станет заменой игровому номеру футболистов – таким образом, игроки "шпор" будут играть с двумя номерами на футболках.

"Идентификационный" номер будет нанесён под воротником каждого игрока команды.

Тоттенхэм одолел Фулхэм и стал новым лидером АПЛ – неудачник за 23 миллиона, у безудержного Сона гол+ассист