"Это хорошая платформа для меня, чтобы напомнить людям об Украине, о все еще продолжающейся войне. Обращайте внимание на Украину, продолжайте поддерживать ее. Для нас очень важно, что остальной мир все еще вместе с нами.

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Ситуация очень сложная, но я очень горжусь людьми, как они сплотились и защищают страну. Особенно в этот момент нам нужна ваша помощь. Спорт может принести многое. Я был привлечен к недавно завершившемуся сбору средств на восстановление спортивного объекта – стадиона в Ирпене.

Этот город был серьезно разрушен во время все еще продолжающейся войны. По сути, главной задачей является дать шанс молодым людям вернуться на стадион, делать веселые вещи и на время немножко забыть о войне", – заявил Шевченко в эфире CBS.

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