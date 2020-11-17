"Мы каждый день сдаем эти тесты, поэтому каждый день ждем результаты. Надеюсь, все будут здоровы и таким составом будем играть против Швейцарии", – рассказал Харатин в комментарии Футбол NEWS.

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"Я отлично себя чувствую, потому что у нас очень хороший медштаб, хорошие массажисты и реабилитологи. Благодаря им и физиопроцедурам можно хорошо восстановиться", – дополнил партнера Конопля.

Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на третьей строчке группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут заключительный матч текущего розыгрыша сегодня, 17 ноября.

Швейцария – Украина: анонс матча Лиги наций УЕФА