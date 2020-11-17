"Ситуация с коронавирусом стала для меня шоком. Чувствую себя, как и вчера, как и неделю назад. Что дальше? Не знаю. Я пока на самоизоляции в гостиничном номере. Сейчас решают, как мне лучше добраться до Бельгии. Там я, скорее всего, сдам еще один тест, и уже по его результатам будет понятно, что меня ждет.

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Не думаю, что эти потери повлияют на команду. У нас есть ребята, которые могут заменить выбывших. В положительный результат для нашей команды верил всегда. Сборная потренировалась, тренерский штаб рассказал план на игру, коллектив постарается воплотить в жизнь. Впереди финал. Верю, что к этому матчу наша команда подойдет в лучшей форме. Сил нашим ребятам хватит. График матчей непростой, но все, в принципе, находятся в одинаковых условиях. Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Швейцарцы фавориты разве только потому, что они играют дома. Но и в этом я не вижу проблемы, поскольку матч состоится при пустых трибунах", – резюмировал Соболь в комментарии Команда№1.

Заметим, после 5-ти туров Лиги наций Украина расположилась на третьей строчке группы А4 с шестью очками. Германия лидирует, Испания идет второй, а замыкает квартет Швейцария. С последними "сине-желтые" проведут заключительный матч текущего розыгрыша сегодня, 17 ноября.

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