Захисник Юхим Конопля та хавбек Ігор Харатін зізналися про певні труднощі збірної України перед вирішальним матчем Ліги націй.

"Ми кожен день здаємо ці тести, тому кожен день чекаємо результати. Сподіваюся, всі будуть здорові і таким складом гратимемо проти Швейцарії", – розповів Харатін в коментарі Футбол NEWS.

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"Я відмінно почуваюся, тому що у нас дуже хороший медштаб, хороші масажисти і реабілітологи. Завдяки ним і фізіопроцедурам можна добре відновитися", – доповнив партнера Конопля.

Зауважимо, після 5-ти турів Ліги націй Україна розташувалась на третій сходинці групи А4 з шістьма очками. Німеччина лідирує, Іспанія йде другою, а замикає квартет Швейцарія. З останніми "синьо-жовті" проведуть заключний матч поточного розіграшу сьогодні, 17 листопада.

Швейцарія – Україна: анонс матчу Ліги націй УЄФА