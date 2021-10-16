Перед выездом в Молдову на матч с квалификации к ЧМ-2022 датчане расположились в гостинице Marienlyst, где нескольких работниц заведения застукали в компании футболистов, сообщает Seoghoer.

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Игроки принимали традиционные SPA-процедуры для восстановления. В это же время две горничные отеля, находясь не на работе, плавали в бассейне. Позже девушки уже были в компании датских футболистов. А все, что происходило дальше, источник описывает "вечеринкой".

Дирекция отеля вынесла выговор работницам, а в датской федерации футбола пообещали провести расследование.

Зато у британского таблоида The Sun более резонансная версия того, что произошло. Источник прямо заявляет об интимной связи между игроками сборной Дании и работницами. Также были обнародованы имена причастных к секс-скандалу, среди которых защитник Челси Андреас Кристенсен, игрок Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хьойберг, футболисты Лестера Каспер Шмейхель и Янник Вестергор.

Стоит отметить, что в любом случае инцидент не помешал национальной команде Дании уничтожить команду Молдовы, а через три дня обыграть австрийцев и досрочно гарантировать себе путевку на Мундиаль.

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