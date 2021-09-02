Руководство футбольной ассоциации Исландии всем составом подало в отставку из-за сексуального скандала, который возник вокруг национальной сборной, информирует ВВС.

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Ряд игроков подозревают в насилии и домогательствах, которые тянутся еще с 2017 года. Недавно 25-летняя Торхильдур Гида Арнарсдоттир (на фото внизу) выступила с публичным заявлением о домогательствах футболистов. Якобы один из игроков касался ее между ног и хватал за шею в ночном клубе в Рейкьявике 4 года назад. Тогда же Гида и ее подруга обратились в полицию. Дело удалось решить мирным путем, но пострадавшие хотят, чтобы проблеме насилия уделили гораздо больше внимания. Гида заверила, что знает о не менее 6 игроках, которые позволяли себе домогаться девушек. На скандал отреагировала даже премьер-министр Исландии – Катрин Якобсдоттир.

Добавим, что на протяжении последних недель Эвертон и Гетеборг проводили внутренние расследования относительно возможного сексуального насилия со стороны своих игроков. В составе обоих клубов есть представители Исландии – Гилфи Сигурдссон выступает за "ирисок", а Колбейн Сигторссон защищает цвета шведского гранда.

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