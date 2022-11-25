Сенсаційна звитяга "орлів пустелі" була достойно оцінена на батьківщині.

У першому турі чемпіонату світу в Катарі Саудівська Аравія сенсаційно здолала Аргентину і з трьома очками очолила групу С. За повідомленням India.com, наслідний принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд зробив приємний подарунок кожному футболісту національної команди – автомобіль Rolls-Royce Phantom. Вартість автівки стартує від 600 тисяч доларів.

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Окрім того, кожен футболіст "зелених" отримав по 2,5 мільйона євро за перемогу.

Нагадаємо, після перемоги над Аргентиною в Саудівській Аравії було оголошено вихідний.

До слова, свій наступний матч підопічні Ерве Ренара проведуть у суботу, 26 листопада, проти збірної Польщі. Початок зустрічі о 15:00.

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