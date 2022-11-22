Легендарний у минулому гравець Ювентуса та збірної Італії Алессандро Дель П'єро погодився попозувати для спільного фото з гравцями збірної Саудівської Аравії, які стали головними героями сьогоднішнього ігрового дня.

Саудівська Аравія оголосила середу вихідним днем ​​на честь перемоги над Аргентиною

Аравійці сенсаційно обіграли збірну Аргентини з рахунком 2:1, після чого уряд країни оголосив наступний день – середу – вихідним.

"Мої вітання", – написав Дель П'єро у своєму Instagram.

Легендарний італійський футболіст живе у Лос-Анджелесі. На ЧС-2022 Алекс Даль П'єро працює коментатором.

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