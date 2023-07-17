Как известно, ночью 17 июля ВСУ нанесли еще один удар по Крымскому мосту, в результате чего один из пролетов автомобильной части упал в воду, а еще один – заметно просел.

Клубы из Крыма сыграли в чемпионате России – ФИФА и УЕФА молчат и дальше

Вчера же россияне совершили еще одно грубое нарушение правил ФИФА и УЕФА – в матче чемпионата России приняли участие клубы из Крыма (Севастополь и Рубин Ялта). Соперниками Севастополя стал СКА-Ростов, игроки которого чудом избежали обстрела на Крымском мосту.

"Двести метров не доехали до попадания ракеты или беспилотника. А легковушка, которая ехала перед нами, не успела проскочить... Наш водитель увидел вспышку и затормозил, а там уже обвалился пролет. Пока стояли и думали, проезжал товарный поезд с цистернами. Над ним бахнуло так, что у нас лопнуло лобовое стекло. Оказалось, что это сбили второй беспилотник или ракету", – отмечают российские СМИ со ссылкой на слова очевидца событий.

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