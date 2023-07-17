Як відомо, вночі 17 липня ЗСУ завдали ще один удар по Кримському мосту, внаслідок чого один з прольотів автомобільної частини впав у воду, а ще один – помітно просів.

Клуби з Криму зіграли в чемпіонаті Росії – ФІФА та УЄФА мовчать і далі

Вчора ж росіяни здійснили ще одне грубе порушення правил ФІФА та УЄФА – в матчі чемпіонату Росії взяли участь клуби з Криму (Севастополь та Рубін Ялта). Суперниками Севастополя став СКА-Ростов, гравці якого дивом уникли обстрілу на Кримському мосту.

"Двісті метрів не доїхали до влучання ракети чи безпілотника. А легковик, який їхав перед нами, не встиг проскочити... Наш водій побачив спалах і загальмував, а там вже обвалився проліт. Поки стояли і думали, проїжджав товарний потяг з цистернами. Над ним бахнуло так, що в нас луснуло лобове скло. Виявилось, що це збили другий безпілотник або ракету", – зазначають російські ЗМІ з посиланням на слова очевидця подій.

Голодуючі Поволжя-8: список українців, які обрали співпрацю з окупантами – кров і на їхніх руках