Игроки Ингульца получили премиальные за победу над СК Днепр-1 из пакета – уникальное видео из раздевалки

Президент Ингульца Александр Поворознюк сдержал обещание наградить своих игроков премиальными за проход в 1/4 Кубка Украины.

Футболисты команды из Петрово получили награду в раздевалке, сразу после окончания матча с СК Днепр-1. Эксклюзивные кадры "вручения" были показаны в эфире программы Великий футбол.

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Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко принес деньги в обычном пакете. Наставник вытащил немалую пачку купюр и пожонглировав ей, чем вызвал бурную реакцию подопечных. Также порадовал легионер Ингульца Арманд Кен Элла, который стоял возле тренера в солидном костюме и явно хотел "прибрать" денежки себе.

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Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Украины Ингулец сенсационно добрался до финала, в котором проиграл донецкому Шахтеру со счетом 0:4.

Момент с вручением смотрите с 4:00