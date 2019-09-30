toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - СК ДНЕПР-1 АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Президент Ингульца Поворознюк признался, что равняется на Ахметова

06:00 49 Читати українською
Президент Ингульца Поворознюк признался, что равняется на Ахметова
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, чем ему нравится владелец Шахтера Ринат Ахметов.

"Хочу, чтобы Ингулец во всем был как Шахтер, как Ахметов. Есть с чего брать пример.

Первая лига: Черноморец дома разгромно уступил Ингульцу, Волынь на последних секундах переиграла Агробизнес

Кто бы что ни говорил, но таких больных на голову людей очень мало. Я себя тоже отношу к такой категории, но в меньшей степени.

Хочу во всем быть похожим на Ахметова: в бизнесе, в футболе, во всем", – сказал Поворознюк программе Великий футбол.

Динамо – Днепр-1: Вербич 6-очковый, Цыганков vs нефарт, кастинг Супряги – ротация Михайличенко дает шоу, но есть нюансы

blog_ava
Ярмоленко после очередного гола за Вест Хэм стал жертвой троллинга одноклубника – украинец дал достойный отпор
29 сентября
925
Теги
Ринат Ахметов Ингулец Ингулец Александр Поворознюк Шахтер Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
4
мин
Манчестер Юнайтед
22:00
Арсенал
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук