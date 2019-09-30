Президент Ингульца Поворознюк признался, что равняется на Ахметова

Президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, чем ему нравится владелец Шахтера Ринат Ахметов.

"Хочу, чтобы Ингулец во всем был как Шахтер, как Ахметов. Есть с чего брать пример.

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Кто бы что ни говорил, но таких больных на голову людей очень мало. Я себя тоже отношу к такой категории, но в меньшей степени.

Хочу во всем быть похожим на Ахметова: в бизнесе, в футболе, во всем", – сказал Поворознюк программе Великий футбол.

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