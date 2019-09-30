Президент Ингульца Поворознюк признался, что равняется на Ахметова

Италия — 00:25 230
-
Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ
-
Когда Ярмоленко наберет свою лучшую форму, защитники АПЛ должны волноваться, – официальный сайт Вест ХэмаАнглия — 29 сент 123
-
Динамо – Днепр-1: Вербич 6-очковый, Цыганков vs нефарт, кастинг Супряги – ротация Михайличенко дает шоу, но есть нюансыУкраина — 29 сент 1255
-
Динамо – СК Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ – как это былоУкраина — 29 сент 756
-
"Золотий м'яч" – Федецькому, а Рібері нехай дружина вазу для квітів поставить". Правила життя Євгена КоноплянкиОвертайм — 29 сент 1051