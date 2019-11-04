toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Кубок України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЛЬВІВ

Гравці Інгульця отримали преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 з пакета – унікальне відео з роздягальні

18:25 551 Читать на русском
Гравці Інгульця отримали преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 з пакета – унікальне відео з роздягальні
Олександр Поворознюк і Сергій Лавриненко / Сайт Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк стримав обіцянку нагородити своїх гравців преміальними за прохід до 1/4 Кубка України.

 

Футболісти команди з Петрового отримали нагороду в роздягальні, відразу після закінчення матчу з СК Дніпро-1. Ексклюзивні кадри "вручення" були показані в ефірі програми Великий футбол.

Президент Інгульця Поворознюк зізнався, що рівняється на Ахметова

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко приніс гроші у звичайному пакеті. Керманич витягнув чималеньку пачку купюр і пожонглював нею, чим викликав бурхливу реакцію підопічних. Також потішив легіонер Інгульця Арманд Кен Елла, який стояв біля тренера у солідному костюмі і явно хотів "забрати" грошенята собі.

Кополовець: За перемогу над Динамо Шахтар дав Карпатам такі преміальні, що я купив авто за 70 тисяч доларів

Нагадаємо, у минулому розіграші Кубка України Інгулець сенсаційно дістався фіналу, в якому програв донецькому Шахтарю з рахунком 0:4.

Момент з врученням дивіться з 4:00

blog_ava
Аталанта – Кальярі: парадокси найкращого Маліновського, розгубленість Гасперіні та 50-річний рекорд сенсації сезону
01:05
9745
Теги
Кубок України Інгулець Інгулець Відеоновини Інгулець - СК Дніпро-1
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
3
хв
СПАЛ
21:45
Сампдорія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук