Гравці Інгульця отримали преміальні за перемогу над СК Дніпро-1 з пакета – унікальне відео з роздягальні

Президент Інгульця Олександр Поворознюк стримав обіцянку нагородити своїх гравців преміальними за прохід до 1/4 Кубка України.

Футболісти команди з Петрового отримали нагороду в роздягальні, відразу після закінчення матчу з СК Дніпро-1. Ексклюзивні кадри "вручення" були показані в ефірі програми Великий футбол.

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Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко приніс гроші у звичайному пакеті. Керманич витягнув чималеньку пачку купюр і пожонглював нею, чим викликав бурхливу реакцію підопічних. Також потішив легіонер Інгульця Арманд Кен Елла, який стояв біля тренера у солідному костюмі і явно хотів "забрати" грошенята собі.

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Нагадаємо, у минулому розіграші Кубка України Інгулець сенсаційно дістався фіналу, в якому програв донецькому Шахтарю з рахунком 0:4.

Момент з врученням дивіться з 4:00