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Игроки Гибралтар Юнайтед будут получать зарплату в криптовалюте

19:04 26 Читати українською
Игроки Гибралтар Юнайтед будут получать зарплату в криптовалюте
Гибралтар Юнайтед / Фото anycoin

Гибралтар Юнайтед будет выплачивать игрокам зарплату в виртуальной валюте.

Полупрофессиональная команда Гибралтар Юнайтед станет первым в мире клубом, который будет платить своим футболистам зарплату в криптовалюта, сообщает The Telegraph.

Сколько получают тренеры УПЛ – у большинства смешная зарплата, а Хацкевич не конкурент Фонсеке

Авторром идеи стал владелец команды Пабло Дан, который также является инвестором цифровой валюты Quantocoin.

"Такие мероприятия смогут искоренить финансовую коррупцию в спортивном игровом мире", – комментирует идею Пабло Дан.

Теги
Мир Гибралтар Юнайтед
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