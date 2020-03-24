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Игроки Баварии согласились на существенное уменьшение зарплаты ради персонала клуба

18:55 49 Читати українською
Игроки Баварии согласились на существенное уменьшение зарплаты ради персонала клуба
Игроки Баварии согласились на уменьшение зарплат / Getty Images

Футболисты немецкого гранда отличились очередным благородным поступком во время пандемии коронавируса.

Игроки Баварии согласились на 20% снижение зарплаты на период вынужденной паузы в футболе, информирует Sky Sports. Это позволит клубу не увольнять других сотрудников.

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Ранее Леон Горецка и Йозуа Киммих выделили 1 млн евро из собственного кармана на борьбу против коронавируса в Германии. Такую же сумму на борьбу с опасной болезнью пожертвовали Роберт Левандовски с женой.

Напомним, футбольные власти Германии приостановили проведение чемпионата до 2 апреля. Правда, текущая ситуация с COVID-19, скорее всего, заставит пересмотреть это решение и продлить карантин.

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