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Бавария заманивает звезду Бундеслиги безумными условиями – за игрока придется хорошенько заплатить

10:10 77 Читати українською
Бавария заманивает звезду Бундеслиги безумными условиями – за игрока придется хорошенько заплатить
Кай Хаверц / Sportbuzzer

Мюнхенский клуб сделал решительный шаг к подписанию хавбека Байера Кая Хаверца.

Бавария озвучила футболисту условия личного контракта, информирует журналист Николо Скира в твиттере. Мюнхенцы хотят заключить с хавбеком соглашение на 5 лет и готовы платить ему 8 млн евро в год.

Хаверц покинет Байер летом, это будет трансфер на 100 млн евро, – наставник "фармацевтов" Бос

Трансфер с учетом бонусов может обойтись Баварии в 130 млн евро. На игрока Байера также претендуют английские клубы.

Действующий контракт Хаверца с Байером рассчитан до лета 2022 года, но недавно главный тренер "фармацевтов" Петер Бос заявил, что летом 20-летний футболист покинет клуб. В текущем сезоне Хаверц сыграл за Байер 30 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

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