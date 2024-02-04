"Жаль, что мало кто из футболистов этим занимается и не ездит на передовую, чтобы увидеть, как живут люди и военные. Нам надо еще больше объединиться и еще больше помогать, чтобы нашим ребятам было легче. Если мы не воюем, то должны помогать. Это даже не обсуждается, потому что на их месте можем быть и мы.

Когда я играл за Ингулец, то мне до фронта было 400 км. У меня был бусик, а военные давали свои джипы. После матчей в свои два выходных я не отдыхал, не пил кофе или гулял, а искал, забирал и развозил помощь. Это очень кропотливая работа.

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В Ингульце мне никто не помогал. Руководство и ребята спрашивали, что там и как – им было интересно услышать все из первых уст. Но к сборам приобщались 1-2 раза несколько ребят. Сбросили по 500-1000 гривен единоразово и все. Возможности есть, а никто не хочет даже 100 гривен бросить. Но это на их совести.

В Вересе руководство помогает различным подразделениям. Я сам купил машину, а ремонт обошелся в 600-700 долларов и ребята помогли мне на 90% покрыть его стоимость. Я им благодарен, что они прониклись этим. К сожалению, не все приобщаются. Не знаю, почему так – устали или думают, что война далеко.

Знаю, что много помогает Тарас Михалик. Он не все афиширует, но очень много делает. Мы с ним проводили детские турниры в прифронтовых городах, привозили подарки и планируем продолжать работать в этом направлении. Роман Зозуля вообще молодец. Ему очень большое уважение. Как-то переписывался с ним по одному вопросу. Он делает гораздо больше, чем я. И даже больше, чем мы все вместе взятые в мире футбола. Я знаю, какой он патриот и как ему болит сердце за все, что происходит в Украине.

Много помогают Богдан Когут и Виталий Дахновский. Может еще кто-то помогает, но нас, футболистов, очень много, и максимум 20%-25% из 100% прониклись этим", – поделился Кучеренко в интервью Tribuna.

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