Во втором тайме, уже при счете 2:2, 25-летний полузащитник лиссабонского Спортинга стал героем одного из эпизодов. Сначала Жоау Палинья в классном подкате отобрал мяч у соперника, но это было только начало его краткосрочной феерии.

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После этого хавбек в эффектном стиле пробросил мяч мимо Канте, а вишенкой на торте стал обыгрыш Поля Погба. Именитый француз оказался на газоне, да еще и пропустил мяч между ног. Один из лучших моментов последнего дня группового турнира чемпионата Европы.

Напомним, Португалия с Францией вышли в плей-офф Евро, заняв 3 и 1 места в группе соответственно. "Селесао" в 1/8 финала сыграют с Бельгией, а французы будут противостоять Швейцарии.

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