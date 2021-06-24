У другому таймі, вже за рахунку 2:2, 25-річний півзахисник лісабонського Спортінга став героєм одного з епізодів. Спершу Жоау Палінья у класному підкаті відібрав м'яч у суперника, але це був лише початок його кількасекундної феєрії.

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Після цього хавбек в ефектному стилі прокинув м'яч повз Канте, а вишенькою на торті став обіграш Поля Погба. Іменитий француз опинився на газоні, та ще й пропустив м'яч поміж ніг. Один із найкращих моментів останнього дня групового турніру чемпіонату Європи.

Нагадаємо, Португалія з Францією вийшли у плей-офф Євро, посівши 3 та 1 місця в групі відповідно. "Селесао" в 1/8 фіналу зіграють з Бельгією, а французи протистоятимуть Швейцарії.

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