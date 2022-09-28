Игрок сборной Мальты пожаловался на сексуальные домогательства со стороны тренера
Тренер сборной Мальты был Девис Манджа отстранён из-за сексуальных домогательств к игроку.
Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа был отстранён от своей должности на время расследования. Как информирует Times of Malta, тренер подозревается в сексуальных домогательствах по отношению к одному из своих игроков. Личность пострадавшего футболиста не разглашается.
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Федерация футбола Мальты очень серьезно отнеслась к этому обвинению, поэтому дело будет передано независимому дисциплинарному органу. При этом тренеру будет предоставлена возможность защитить себя.
Согласно источнику, похожие обвинения уже имели место быть в прежней карьере Манджи. Во время работы с клубом Университатя Крайова коллега Виктор Пицуркэ выдвигал в адрес Манджи обвинения в сексуальных домогательствах по поводу к одному из игроков. Пицуркэ утверждал, что Манджа делал комплименты игроку Университати.
В последующих матчах руководить командой будет помощник главного тренера Давиде Маццотта.