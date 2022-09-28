Головного тренера збірної Мальти Девіса Манджу було відсторонено від своєї посади на час розслідування. Як інформує Times of Malta, тренер підозрюється у сексуальних домаганнях щодо одного зі своїх гравців. Особа постраждалого футболіста не розголошується.

Менді визнали невинним за одним зі звинувачень у зґвалтуванні

Федерація футболу Мальти дуже серйозно поставилася до цього звинувачення, тому справу буде передано до незалежного дисциплінарного органу. При цьому тренеру буде надано можливість захистити себе.

Згідно з джерелом, схожі звинувачення вже мали місце у кар'єрі Манджі. Під час роботи з клубом Університатя Крайова колега італійського тренера Віктор Піцурке висував проти Манджі звинувачення щодо сексуальних домагань до одного з гравців. Піцурке стверджував, що Манджа робив компліменти гравцю Університаті.

У наступних матчах збірною Мальти керуватиме помічник головного тренера Давіде Маццотта.

"Юра, прощавай"? Що відбувається із Кривбасом