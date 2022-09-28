Гравець збірної Мальти поскаржився на сексуальні домагання з боку тренера
Тренера збірної Мальти Девіса Манджу відсторонено через сексуальні домагання до гравця.
Головного тренера збірної Мальти Девіса Манджу було відсторонено від своєї посади на час розслідування. Як інформує Times of Malta, тренер підозрюється у сексуальних домаганнях щодо одного зі своїх гравців. Особа постраждалого футболіста не розголошується.
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Федерація футболу Мальти дуже серйозно поставилася до цього звинувачення, тому справу буде передано до незалежного дисциплінарного органу. При цьому тренеру буде надано можливість захистити себе.
Згідно з джерелом, схожі звинувачення вже мали місце у кар'єрі Манджі. Під час роботи з клубом Університатя Крайова колега італійського тренера Віктор Піцурке висував проти Манджі звинувачення щодо сексуальних домагань до одного з гравців. Піцурке стверджував, що Манджа робив компліменти гравцю Університаті.
У наступних матчах збірною Мальти керуватиме помічник головного тренера Давіде Маццотта.